Bislang tat sich die Academy of Motion Picture Arts and Sciences schwer damit, mit der Zeit zu gehen. Obwohl Kritiker Filme von Streamingportalen längst auf Augenhöhe mit für die große Leinwand produzierten Streifen sehen, hatten filmische Werke bislang nur eine Chance auf eine Oscar-Nominierung, wenn sie zumindest für kurze Zeit im Kino zu sehen waren. Das galt in diesem Jahr beispielsweise für die Netflix-Produktionen "The Irishman" und "Marriage Story". Letzterer konnte zumindest eine Trophäe einheimsen (für die beste Nebendarstellerin Laura Dern). Doch die weltweite Corona-Krise zwingt die Academy nun zum Umdenken - zumindest vorübergehend.

Am Dienstagabend US-Zeit verkündeten die Ausrichter des wichtigsten Filmpreises der Welt, dass im kommenden Jahr auch Streaming-Filme für den Wettbewerb zugelassen sind. Normalerweise gelte, dass Filme, um berücksichtigt zu werden, an mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen mindestens dreimal täglich in einem Kino in Los Angeles gezeigt worden sein müssten, schreibt die Academy auf ihrer Webseite - derzeit seien jedoch sämtliche Kinos in der Gemeinde geschlossen. Deswegen werde es im kommenden Jahr - und vorerst nur in diesem Jahr - eine Ausnahme geben.

Die Academy erlaubt 2021 auch Filme, die wegen der Coronavirus-Einschränkungen nicht wie geplant in den Kinos an den Start gehen können, sondern auf Streaming-Plattformen veröffentlicht werden. Als Beispiel nennt die New York Post den Animationsfilm "Trolls World Tour", der auf Portalen wie Amazon und iTunes veröffentlicht wurde und in drei Wochen mehr als 100 Millionen Dollar Gewinn einfuhr. Dem Boulevardblatt zufolge will die Universal-Mutter NBCUniversal wegen des Erfolgs künftige Produktionen parallel in den Kinos und auf Streaming-Plattformen an den Start bringen.

Für die Academy ist das allerdings kein Modell für die Zukunft. Ihr ging es wohl vor allem darum, eine Verschiebung oder gar Absage der Oscar-Verleihung zu verhindern. In ihrem Statement betonen Präsident David Rubin und Geschäftsführerin Dawn Hudson die Bedeutung des Kinos: "Die Academy glaubt fest daran, dass es keinen großartigeren Weg gibt, den Zauber von Filmen zu erleben, als diese im Kino zu sehen." Sobald die Kinos wieder öffnen, soll die Ausnahmeregelung deshalb wieder aufgehoben werden.