Das Kino hat dem US-Regisseur echt viel zu verdanken. Leider auch „Father Mother Sister Brother“. Aber letztlich konnte der 72-Jährige ja nicht auf ewig leer ausgehen.

Von Susan Vahabzadeh

Der Mensch, sogar einer, der in einer Filmjury sitzt, sieht ja nicht immer das, was ist. Manchmal verstellt einem das, was war, einfach den Blick. Bei den 82. Filmfestspielen von Venedig hat die Jury gerade den Goldenen Löwen an Jim Jarmusch verliehen, für „Father Mother Sister Brother“. Vielleicht spukten in den Köpfen der Juroren noch seine großen, kleinen Filme, angefangen mit „Stranger Than Paradise“ (1984), jener in Schwarzweiß gedrehten absurden Dreieckskomödie. Diese bekam gleich einen Preis bei den Filmfestpielen in Cannes und machte ihn zu einem Vorreiter des amerikanischen Independent-Kinos, das dann zwei Jahrezehnte lang die Kinos auf der ganzen Welt aufmischte.