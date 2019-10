Der niederländische Musiker und Filmkomponist Ernst Reijseger wird mit dem Werner-Herzog-Filmpreis ausgezeichnet. Reijseger habe Musik komponiert, die weit mehr als ein Hintergrundgefühl für einen Film sei, sagt Herzog zur Begründung. "Seine Musik hat oft die Rolle eines Hauptdarstellers, gleichermaßen in Dokumentar- wie in Spielfilmen." Der einmal jährlich von der Werner-Herzog-Stiftung in Kooperation mit dem Filmmuseum München verliehene Preis wird am 25. Oktober überreicht. Er ist mit 5000 Euro dotiert. Die Laudatio wird der Namensgeber selbst halten. An dem Abend wird auch Herzogs Film "The White Diamond" (2004) gezeigt, mit der Musik von Ernst Reijseger. Im Anschluss gibt der Preisträger ein kleines Cello-Konzert im Kino. Karten unter Telefon 23 39 64 50.