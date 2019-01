24. Januar 2019, 18:52 Uhr Filmförderung Die Macht der Bilder

Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen des Kinos, mit Bayerischem Filmpreis und Deutschem Filmball. Dorothee Erpenstein ist kein Star. Doch oft führt sie als Chefin des freistaatlichen Förderfonds hinter den Kulissen Regie

Interview Von Josef Grübl und Susanne Hermanski

An diesem Freitagabend wird der Bayerische Filmpreis vergeben. Das ist nicht nur ein großes Schaulaufen für Stars in glitzernden Roben und zwackenden Smokings; die Zeremonie ist auch eine Leistungsschau der hiesigen Filmwirtschaft. In dieser geschieht wenig ohne die Beteiligung des Film-Fernseh-Fonds Bayern (FFF), der die staatlichen Fördergelder vergibt. Seit Mai sitzt ihm die Juristin Dorothee Erpenstein vor. Sie ist die Nachfolgerin von Klaus Schaefer, der den FFF mehr als zwei Jahrzehnte geleitet hatte, und der nur wenige Wochen amtierenden Carolin Kerschbaumer. Sie ging dorthin zurück, wo auch Erpenstein her kam: aus der Staatskanzlei. Unschwer ahnt selbst der Unbedarfte, was für eine facettenreiche Aufgabe dieser FFF-Geschäftsführungsposten also ist zwischen Politik, Wirtschaft, Kunst und Glanz.

SZ: Spüren Sie einen Druck, dass beim Bayerischen Filmpreis möglichst viel FFF-Gefördertes ausgezeichnet werden soll?

Dorothee Erpenstein: Druck habe ich bisher nicht empfunden, es gibt dafür auch keinen Anlass. Die vom FFF geförderten Filme sind bislang, sowohl von den Zuschauerzahlen als auch den Auszeichnungen her immer sehr ordentlich gelaufen.

Das Jahr 2018 war für die Kinos nicht ganz so ordentlich, die Zuschauerzahlen sind auf historischen Tiefstand gerutscht. Wie ist die Stimmung in der Branche?

Es gibt Punkte, über die sich alle Gedanken machen müssen. Weltweit gesehen war 2018 ja ein erfolgreiches Kinojahr, in Deutschland sind die Zahlen aber leider nicht so erfreulich. Wobei man auch da differenzieren sollte: Im Arthouse-Bereich etwa haben sie im Schnitt nicht so sehr nachgelassen. Hinzu kommt auch, dass 2017 ein besonders erfolgreiches Jahr war, das relativiert die Ergebnisse von 2018 ein wenig.

Welche Faktoren spielen eine Rolle?

Durch die Digitalisierung wurden viele neue Freizeitangebote geschaffen, vernetztes Spielen, Chatten, Surfen ... Und wir können jeden Abend aus einer Vielzahl kultureller Angebote wählen. Für die Filmbranche entstehen dadurch neue Herausforderungen, Aufmerksamkeit zu kreieren.

Was kann der FFF dazu beitragen?

Zum Beispiel haben wir im Bereich der Serien neue Fördermöglichkeiten geschaffen, stärken Produzenten und Kinos. Unsere nächsten Hausaufgaben sehe ich bei der Internationalisierung. Film ist ein extrem wichtiges Kulturgut, da müssen wir an der Sichtbarkeit arbeiten, gerade im Hinblick auf unsere europäischen Nachbarländer.

Feuer und Flamme für Bayerns aktuelle Oscar-Hoffnung, "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck. Der FFF Bayern hat den Film der Münchner Produzenten Wiedemann und Berg mit insgesamt 836 000 Euro unterstützt. In dieser Szene verbrennt Antonius van Verten (Oliver Masucci) - ein Professor, der an Joseph Beuys erinnert - während einer Vorlesung Wahlplakate. (Foto: Buena Vista International)

Konzentrieren Sie sich bei der Förderung auf besonders vielversprechende Filme oder verteilen Sie die Gelder gleichmäßig auf möglichst viele Projekte?

Prinzipiell möchten wir Projekte so fördern, dass sie gut umgesetzt werden können und die Finanzierung funktioniert. Es kann also nicht darum gehen, möglichst viel zu fördern. Sehr wichtig ist uns trotzdem die Vielfalt der Projekte, wir fördern Kino-, Dokumentar-, Nachwuchs-, Fernsehfilme und Serien, VR (Virtual Reality, Anm. d. Red.) oder Games.

Nähern sich diese Bereiche in der digitalen Welt nicht immer mehr an?

Ja, zum Beispiel das Game zum Film. Den Games stehe ich insofern nah, als ich vor zehn Jahren in der Staatskanzlei die Games-Förderung mit ins Leben gerufen habe. Ich saß damals rund zwei Jahre in den ersten Vergabeausschusssitzungen der Games-Förderung.

Bayern war das erste Bundesland, das sich im Bereich Games engagierte. Wieso? Das ist wie bei so vielem eine Frage der Kommunikation. Und mittlerweile sind Games es ein noch wichtigerer Wirtschaftsfaktor als schon vor fünf oder zehn Jahren. Es gibt Überschneidungen zwischen Games und Film. Wir bereiten dazu aktuell eine Konferenz vor.

Um solche medialen Überschneidungen soll es auch beim Neuausrichten des Filmfests München gehen. Betrifft das auch den FFF?

Wir arbeiten eng zusammen und sitzen sogar in einem Haus. Ich freue mich, dass das Filmfest die Möglichkeit bekommt, sich weiterzuentwickeln. Es ist ja auch geplant, VR und Webserien aufzunehmen. Das ergänzt sich gut mit unserer Arbeit.

Wie groß ist Ihr Mut zum Ablehnen?

Der Vergabeausschuss setzt sich aus Experten zusammen, die viel Erfahrung haben. Aber auf die Frage, ob mehr abgelehnt werden soll, kann ich nur antworten, dass wir uns anschauen, was eingereicht wird. Einfach abstrakt zu sagen, dass wir grundsätzlich weniger fördern, wäre zu kurz gedacht. Was, wenn Sie in einer Fördersitzung sehr viele sehr gute Projekte haben?

Erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten Kinobesuch?

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mein erster Film war, aber ich erinnere mich noch an "Robin Hood".

An welchen denn? Den von Disney oder den mit Kevin Costner?

Nein, das war viel früher! Den mit Kevin Costner kenne ich zwar auch, ich habe aber auch noch die alten Varianten gesehen.

2018 hat sich in der bayerischen Medienpolitik viel getan. Sie berief noch Medienminister Georg Eisenreich. Jetzt ist Judith Gerlach als Digitalministerin für den FFF verantwortlich. Wie nimmt die Branche diese Veränderungen auf?

FFF-Chefin Dorothee Erpenstein war früher in Bayerns Verwaltung für die Medienpolitik zuständig. (Foto: Olga Havenetidis)

Bayern ist ein gewachsener Medienstandort, das war immer ein Kernpunkt bayerischer Politik; das wird auch so bleiben. Und dass wir nun beim Digitalministerium angesiedelt sind, finde ich eine viel versprechende Kombination, weil sich gerade die Medien durch die Digitalisierung stark verändert haben und das immer noch tun.

Was halten Sie von den Forderungen der Fraueninitiative "Pro Quote Film"?

Quoten halte ich für schwierig, das Geschlecht ist ja keine Qualifikation. Aber beide Sichtweisen in gleicher Weise zu berücksichtigen, das unterstütze ich sehr.

In den neuen FFF-Richtlinien haben Sie auch einen Passus über Gendergerechtigkeit aufgenommen. Wie genau?

Die gleichmäßige Berücksichtigung von Frauen und Männern ist jetzt in den Richtlinien explizit verankert.

War das vorher denn anders geregelt?

Nein, aber es geht um das Bewusstmachen. Der Vergabeausschuss ist schon sehr lange paritätisch besetzt. Natürlich gibt es aber in jeder Förderrunde Abweichungen, mal werden mehr Männer, mal mehr Frauen gefördert. Wenn man sich die Gesamtbilanz ansieht, etwas mehr Männer - aber nicht viel. Die Ursachen dafür liegen aber eindeutig im Vorfeld der Förderung: Wer reicht denn überhaupt ein?

Männer?

Produzieren ist ein unternehmerisches Risiko, das sich Frauen vielleicht weniger zutrauen als Männer. Ich sage bewusst: vielleicht. Da stelle ich mich gerne der Diskussion. Die Abspänne zeigen jedenfalls, dass mehr Männer als Frauen für die Regie und die anderen Schlüsselpositionen eingesetzt werden.

Wie sehr drängt es Sie denn ins Rampenlicht? Letzte Woche bei der Premiere der Serie "Der Pass" waren Sie dabei, standen aber nicht auf der Bühne.

Die Förderung soll wertgeschätzt werden und im Sinne der Transparenz auch zeigen, dass sie hier Fördermittel empfohlen hat. Es ist aber richtig, dass ich mich nicht nach vorne dränge. Meine Hauptaufgabe sehe ich darin, ordentliche Sacharbeit zu machen. Ich habe Repräsentationsaufgaben, aber das möchte ich in einem vernünftigen Maß halten.

Um Repräsentation geht es auch auf dem Filmball am Samstag. Gehen Sie hin? Können Sie mit dem Glamour was anfangen?

Ja, und ich freue mich auch schon darauf. Aber ich vertrete die bayerische Filmförderung und bin keine Schauspielerin. Da ist der Glamour-Faktor nicht so hoch.