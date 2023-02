Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) will das veraltete deutsche Fördersystem der Netflix-Gegenwart anpassen.

Gastbeitrag von Claudia Roth

Neun Oscar-Nominierungen, darunter in der Kategorie "Bester Film" und "Bester Internationaler Film", 14 Nominierungen für den britischen Filmpreis Bafta: "Im Westen nichts Neues" bricht schon jetzt Rekorde. Das ist auch politisch ein wichtiges Signal, thematisiert diese Neuverfilmung des Romans von Erich Maria Remarque doch in eindrücklicher Form die Grausamkeit eines Krieges mitten in Europa sowie den menschenverachtenden Zynismus von Kriegstreibern - wie wir es gegenwärtig mit Putin erleben müssen.