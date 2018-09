3. September 2018, 21:13 Uhr Filmfestspiele Venedig Totengräber

Jacques Audiard zeigt beim Festival in Venedig seinen großartigen Western "The Sisters Brothers". Außerdem: ein Cop-Thriller und ein Mafia-Dokumentarfilm.

Von Thomas Steinfeld

In den armen Bezirken Neapels, im Spanischen Viertel oder in der Sanità, gibt es einen Totenkult, der den Gebeinen in den Katakomben unter der Stadt gilt. Die Lebenden wählen sich dabei irgendeinen Schädel, den sie dann säubern, polieren, auf einem Kissen herrichten oder dem sie ein Häuschen errichten (siehe dazu Ulrich van Loyens "Neapels Unterwelt", Berlin 2018). Dieser Kult gilt, wenn nicht einer Bemühung um Wiedergutmachung, so doch einem Versuch, ein wenig Ordnung in die Gesellschaft der Toten zu tragen, ...