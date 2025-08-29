Filmfestspiele in VenedigJäger des verlorenen Bildes

Bei den Filmfestspielen in Venedig bekommt Werner Herzog einen Ehren-Löwen, und George Clooney spielt in „Jay Kelly“ einen Hollywoodstar, der für sein Lebenswerk geehrt wird. In diesem Fall hat die Wirklichkeit die Nase vorn.

Von Susan Vahabzadeh

Das rührendste Bild vom roten Teppich der diesjährigen Filmfestspiele wird nicht das von George Clooney und seiner Frau Amal sein, obwohl er sich, nachdem er erst einmal alle Termine abgesagt hatte, krank zur Premiere seines neuen Films „Jay Kelly“ schleppte. Es wird das Bild von Werner Herzog und Francis Ford Coppola sein. Herzog, der inzwischen 82 Jahre alt ist, bekam den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk, die Laudatio hielt der 86-jährige Coppola, der erst kürzlich krank gewesen ist. Und über den roten Teppich liefen die beiden legendären alten Herren Hand in Hand.