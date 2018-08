31. August 2018, 19:43 Uhr Filmfestspiele Venedig Abenteuer am Lagerfeuer

Die Coen-Brüder präsentieren beim Filmfestival von Venedig ihren Netflix-Western "The Ballad of Buster Scruggs". Ihr Regiekollege Olivier Assayas serviert leider nur gegrillte Dorade.

Von Thomas Steinfeld

Finster ist es, der Mond leuchtet fahl, die Wolken fliegen. Selbstverständlich jagt eine Kutsche durch die Nacht, so wie in solchen Nächten immer eine Kutsche durch die Nacht jagt. Auf dem Bock sitzt Charon und treibt die Pferde voran. Drinnen sitzen fünf Reisende und bilden die Vorhut der westlichen Zivilisation auf dem Weg in den amerikanischen Westen: ein Trapper, der die Welt aus der Perspektive der Felle und des Lagerfeuers betrachtet, ein Franzose, der auf unklare Weise mit der ursprünglichen ...