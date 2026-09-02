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FilmfestspieleVenedig positioniert sich – gegen die Presse

Lesezeit: 2 Min.

Die Zeitungen sind außer Kontrolle: Jack O’Connell in „Ink“, dem Eröffnungsfilm in Venedig.
Die Zeitungen sind außer Kontrolle: Jack O’Connell in „Ink“, dem Eröffnungsfilm in Venedig.
Studiocanal

Das älteste Filmfestival der Welt gibt erste Antworten auf die Frage zur politischen Verantwortung des Kinos. Journalisten, die beseelt davon sind, die Welt zu verbessern, dürften sie nicht gefallen.

Von Philipp Bovermann

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Maggie Gyllenhaal lachte leise in sich hinein, als der italienische Reporter fertig damit war, seine Frage von seinem Handydisplay abzulesen. Jemand schien die Rollen vertauscht zu haben. Auf dem Podium saßen die Männer und Frauen, die zusammen mit Jurypräsidentin Gyllenhaal den Goldenen Löwen vergeben sollen, den Hauptpreis der Filmfestspiele von Venedig, eine der wichtigsten Auszeichnungen der internationalen Filmbranche. Aber nicht sie verlas eine Erklärung, nein, der Reporter stellte seine Frage, als handle es sich um ein Pressestatement – ein Statement der Presse.

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