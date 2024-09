Filmfestival Venedig, Analyse der Gewinner:Seid freundlich, das Ende ist nah

Von Tobias Kniebe

Eine Frau, unheilbar an Krebs erkrankt, will selbstbestimmt in den Tod gehen. Sie hat sich auf illegalen Wegen eine Tablette besorgt, und sie hat eine Freundin gefunden, die mutig genug ist, sie in den letzten Tagen zu begleiten – nicht als Helferin der Tat, sondern als jemand, der einfach da ist, und sei es im Raum nebenan. „The Room Next Door“ heißt der Film von Pedro Almodóvar, der beim Festival von Venedig erst die Herzen von Publikum und Kritik gewann und nun auch den Hauptpreis, den Goldenen Löwen.