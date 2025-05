Von David Steinitz

„In gewisser Weise habe nicht ich diesen Film gemacht, sondern die Islamische Republik Iran“, sagte Jafar Panahi in Cannes. Der Regisseur hat am Samstagabend die Goldene Palme für seinen Film „It Was Just an Accident“ gewonnen. Das ist der Hauptpreis des Festivals und eine der wichtigsten Auszeichnungen überhaupt in der Filmbranche. Die Idee zu dem Film kam Panahi, nachdem das Regime in Teheran ihn mal wieder ins Gefängnis gesteckt hatte, wegen seiner beständigen Kritik an den dortigen Machthabern.