25. Oktober 2018, 18:47 Uhr Filmfestival Rotes Tuch statt rotem Teppich

Das Snowdance in Landsberg richtet sich neu aus

Von Yvonne Poppek, Landsberg

Es gibt einen Satz, den Tom Bohn für das Snowdance-Filmfestival von Beginn an mantra-artig ausgegeben hat: "Wir wollen keinen roten Teppich." Für das Independent-Filmfestival ist dieser Satz natürlich entscheidend, da Bohn sowohl einer der Gründer, als auch der Leiter von Snowdance ist. Seine Einstellung, dass es in erster Linie um Independent-Filme, Filmemacher und Publikum und nicht um Prominente und Partys gehen solle, schlägt sich nun besonders in der sechsten Ausgabe von Snowdance nieder, die für Ende Januar 2019 geplant ist. Im Wesentlichen heißt dies, dass das junge Festival weniger auf privatwirtschaftliche Sponsoren setzt, sondern stärker auf eine Zusammenarbeit mit der Stadt Landsberg am Lech. Damit einher geht eine ernsthaftere Ausrichtung: weniger Partys, kein Brimborium um Prominenz, dafür mehr Workshops und Diskussionen.

"Wir sind auf dem Weg, eine städtische Veranstaltung zu werden", sagt Tom Bohn. Habe Landsberg bislang unterstützend mitgewirkt, so sei nun das Kulturbüro stärker involviert, entscheide bei der Filmauswahl mit und gebe Impulse für das Programm. Gleichzeitig - im gegenseitigen Einverständnis, wie Bohn sagt - haben sich drei Sponsoren von Snowdance zurückgezogen, unter anderem der Privatsender Sky. Auch der bisherige Co-Leiter des Festivals, Jürgen Farenholtz, verantwortlich für das Marketing, ist nicht mehr dabei. Komplett auf Prominenz verzichten wird Snowdance indes nicht: Nachdem in diesem Jahr Götz Otto Schirmherr war, der Heiner Lauterbach abgelöst hatte, übernimmt nun Ulrike Folkerts diese Aufgabe.

Trotz der neuen Ausrichtung setzt Snowdance einige Trends fort. So ist das internationale Interesse gleichbleibend hoch. 287 Filme seien bisher eingereicht worden, sagt Tom Bohn. Die Einreichfrist endet am 16. November. Die Qualität sei nochmals gestiegen, versichert der Festivalchef. Bisher auf der Agenda sind unter anderem das österreichische Selfie-Drama "Traman" und das Skateboard-Abenteuer "Shred America" (von 1. November an gibt es Karten im Vorverkauf, www.snowdance.net). Und auch an die Idee eines "Landsberger Manifests" soll angeknüpft werden, mit dem Ziel, Independent-Filmemachern mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das Thema 2019 lautet: "Machtmissbrauch im Film" - klingt mehr nach rotem Tuch, als rotem Teppich.