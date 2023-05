So wunderbar wie früher: Harrison Ford in 'Indiana Jones und das Rad des Schicksals', der bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes Premiere feierte.

Von Tobias Kniebe

Die schönsten Momente, in denen der Spirit des Filmfestivals kulminiert, sind immer auch ein bisschen schmerzhaft. Aber so muss es wohl sein, denn man wünscht sich etwas Unmögliches: eines dieser Teilchen aus der Quantenphysik zu sein, die an zwei Orten gleichzeitig existieren können. Oder besser sogar an drei.