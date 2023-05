Von Tobias Kniebe

Der historische Moment, an dem das Kino dann doch nicht gestorben ist - irgendwann muss er ja doch mit einem Datum versehen und in die Geschichtsbücher eingetragen werden. Natürlich erst in der Rückschau, mit ein paar Jahren Abstand und dem Wissen, wie alles so weiterging. Aber ein Gefühl kann man aktuell schon mal festhalten: Der Eröffnungstag der 76. Internationalen Filmfestspiele von Cannes könnte sich als der geeignete Termin erweisen.