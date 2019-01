21. Januar 2019, 18:37 Uhr Filmfest Umbau beginnt

Christoph Gröner steigt auf - und macht erste Andeutungen

Zuletzt verdichteten sich die Gerüchte, nun ist es offiziell: Christoph Gröner wird künstlerischer Leiter des Filmfests München. Er soll die Festivaldirektorin Diana Iljine bei den angekündigten Veränderungen und Wachstumsplänen unterstützen. "Mit Christoph Gröner ernenne ich einen bewährten Mitarbeiter, der für diese Aufgabe sehr gut vorbereitet ist und das nötige Know-how mitbringt", erklärte Iljine am Montag. Der Absolvent der Hochschule für Fernsehen und Film gehört seit 2008 zum Kuratoren-Team, seit 2012 verantwortet er die viel beachtete Filmfest-Reihe "Neues Deutsches Kino". Gröner kündigte an, neue Formen des audiovisuellen Erzählens noch nachhaltiger in das Festival einzubauen. "Ausgangspunkt aller Überlegungen bleibt dabei das Kino als besonderer Ort", sagte er. "Aber im Zeitalter von Streaming, Algorithmen und Gamification wäre es fahrlässig, nicht stärker nach Querverbindungen verschiedener Kunst- und Auswertungsformen zu streben." Weiter hieß es in der Mitteilung, dass der Prozess der Umgestaltung fortlaufend ab der kommenden Festivalausgabe (27. Juni bis 6. Juli) spürbar sein werde. Das laufende Jahr stehe im Zeichen der Strukturierung der nächsten drei Ausgaben.