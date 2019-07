5. Juli 2019, 18:59 Uhr Filmfest-Tipp des Tages Update für die Chefin

Was eine Talkshow-Moderatorin unternimmt, um ihr Programm zu revitalisieren

Ausgerechnet während einer Preisverleihung kommt der Anruf aus dem Krankenhaus: "Bitte stirb nicht, bevor ich zuhause bin", sagt Katherine (Emma Thompson) zu ihrem Mann Walter (John Lithgow) am Telefon. "Ich habe keine Lust, eine Beerdigung zu organisieren." Katherine ist Talkshow-Moderatorin, preisgekrönt und seit vielen Jahren auf Sendung. Doch die Zeiten ändern sich, das bemerkt sie nicht nur am Gesundheitszustand ihres Gatten. Die Zuschauer werden weniger, die Kritik an Katherines Führungsstil immer lauter - es muss sich also etwas ändern. So stellt sie die nächstbeste Autorin ein, die die Show weiblicher und moderner machen soll. Doch die aus einer indischen Familie stammende Molly (Mindy Kaling) hat zwar viele Ideen, aber keinerlei Erfahrung im Showgeschäft. Die US-Komödie "Late Night" ist der Abschlussfilm des Filmfests, sie läuft direkt nach der Preisverleihung. Anrufe aus dem Krankenhaus gibt es dabei hoffentlich keine, allerdings wird der Star des Films auch nicht in München sein: Die letztjährige Cinemerit-Preisträgerin Emma Thompson ist verhindert, dafür hat sich die Produzentin Jillian Apfelbaum angekündigt. Noch bevor die Zuschauer den Film sehen können, dürfen Sie einem Gespräch im Rahmen der Reihe "Filmmakers Live" beiwohnen (Samstag, 6. Juli, 17 Uhr, Black Box im Gasteig).

Late Night; USA 2018, Regie: Nisha Ganatra, Sa., 6. Juli, 18 Uhr, Carl-Orff-Saal im Gasteig, Rosenheimer Str. 5