2. Juli 2019, 18:56 Uhr Filmfest-Tipp des Tages Koreanisches Chaos

"Maggie", das Langfilmdebüt der südkoreanischen Regisseurin Yi Ok-seop, erzählt viele Geschichten auf mehreren Ebenen

Schönheit braucht keinen Sinn, keinen Anfang und kein Ende. Während auf allen Ebenen Chaos herrscht, funktioniert die Gesellschaft in Seoul ganz normal, vermeintlich rational - und vor allem produktiv weiter. Das Langfilmdebüt der südkoreanischen Regisseurin Yi Ok-seop ist eine visuelle Wertschätzung der Gleichzeitigkeit. Episodisch und surreal erzählt der Film "Maggie" viele Geschichten auf mehreren Ebenen. Nachdem in einem privaten Krankenhaus Aufnahmen auftauchen, die ein Liebespaar in flagranti zeigen, beschließt die Krankenschwester Yoon Young (Lee Juyeong) zu kündigen. Sie ist sich - so wie alle anderen Angestellten - sicher, dass die Aufnahmen sie zeigen. So kommen am nächsten Tag nur Young und die Chefärztin (Mun Sori) zur Arbeit. Neben Sex und Beziehungen behandelt der Film die Suche nach einem Ring, die Gabe des titelgebenden Fisches, Erbeben vorherzusehen, und das Aufkommen von Sinklöchern in der Metropole. Formvielfalt wird hier zur Systemkritik.

Maggie, Südkorea 2018, OmU, Regie: Yi Ok-seop, Mittwoch, 3. Juli, 15.30 Uhr, Hochschule für Fernsehen und Film, Kino 2, Bernd-Eichinger-Platz 1