30. Juni 2019, 18:34 Uhr Filmfest-Tipp des Tages Harlekin am Wiener Hof

Markus Schleinzer erzählt in seinem Spielfilm die Geschichte von Angelo Soliman

Bevor er fällt, stellen sie ihn auf ein Podest. Er, das ist der bekannte "Hofmohr" Angelo Soliman, der als Kind aus Afrika nach Europa verschleppt wurde und im Wien des 18. Jahrhunderts die höfische Gesellschaft unterhalten soll. Dabei ist er verkleidet wie ein Harlekin und erzählt gestenreich von wilden Tieren und noch wilderen Kriegern. "Angelo" (Makita Samba, ) ist der zweite Spielfilm von Markus Schleinzer, der bereits 2011 zu Gast beim Filmfest war. Damals stellte er sein Regiedebüt "Michael" vor, eine ebenso intensive wie schwer erträgliche Geschichte über einen Kindesmissbrauch, erzählt aus Täterperspektive. Der gebürtige Wiener, der zuvor jahrelang als Casting-Direktor gearbeitet hatte (unter anderem für Michael Haneke oder Ulrich Seidl), wurde mit "Michael" direkt in den Wettbewerb von Cannes eingeladen. Auch "Angelo" ging auf Festivaltour, lief in Toronto, Zürich und San Sebastián. Seine Deutschlandpremiere feiert das experimentelle, im 4:3-Format gedrehte und mitunter in neonbeschienenen Lagerhallen spielende Historiendrama in München. Vorher ist der Regisseur zu Gast bei "Filmmakers Live" (Montag, 1. Juli, 17 Uhr, Black Box/Gasteig).

Angelo, Ö 2018, Regie: Markus Schleinzer, Montag, 1. Juli, 19.30 Uhr, Kino Münchner Freiheit 4, Leopoldstraße 82.