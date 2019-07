1. Juli 2019, 18:37 Uhr Filmfest-Tipp des Tages Cannes denn Liebe Sünde sein?

Die 16-jährige Naïma und ihre Cousine Sofia erleben einen unvergesslichen Sommer

Cannes hat München erreicht, in vielerlei Hinsicht. Neben den ewigen Vergleichen der zwei Festivals sind es vor allem die neuen Filme aus Frankreich, die nun auch hier zu sehen sind. Unter den 15 französischen Arbeiten und den 20 Beiträgen vom wichtigsten Festival der Welt lässt sich ein Film im Münchner Programm finden, der Cannes auch als Schauplatz hat: In "Une fille facile" ("Ein leichtes Mädchen") aus der Wettbewerbsreihe "Cinemasters" flimmert das Meer in traumschönen Buchten, die Yachten der Reichen tragen Namen wie "Glückssträhne". Die Schönen wiederum stellen ihre ebenfalls nicht billig erworbenen neuen Körperpartien zur Schau. Regisseurin Rebecca Zlotowski nutzt diese Kulisse für eine feministische, erotisch aufgeladene und textilarme Coming-of-Age-Geschichte, in der zwei junge Frauen selbstbestimmt ihre mitunter unkonventionellen Wege gehen. Für die 16-jährige Naïma (Mina Farid, links, ), die die Geschichte erzählt, ist es ein verwirrender wie inspirierender Sommer. Der Lifestyle ihrer 22-jährigen Cousine Sofia (Zahia Dehar), die Geld und Sex erfolgreicher Männer anzieht wie das Sonnenlicht, macht sie neugierig und lässt sie ihr eigenes Leben in Frage stellen. Sofia ist ein gefährlicher Kompass in der Orientierungslosigkeit des unsicheren Teenagers. Wer manipuliert wen, wer spielt mit wem, und was ist verwerflicher: mit Luxus-Yachten zu protzen oder mit Brüsten? Fragen wie diese verhandelt Zlotowski klug, elegant und flirrend aktuell.

