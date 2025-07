Alle wollen jung und cool bleiben, Helge Schneider ist cool und wollte immer schon Opa werden. Mit seinem neuen Film „The Klimperclown“ hat er das geschafft. Eindrücke von der Premiere auf dem Filmfest München.

Von Philipp Bovermann

Bisschen doof wäre es, hier was von großer Kunst zu erzählen. Wo doch die kleine Kunst so viel interessanter ist. Beweglicher. Gefährlicher womöglich. Die von Helge Schneider wird immer kleiner, je älter er wird. Jetzt sitzt er allein am Flügel, um uns was zu singen, und mal wieder zerperlt ein ganzes Leben zu ein paar Blödelstrophen: „Du gehörst eben zu denen/ die so einsam sind und nach Gesellschaft sich sehnen/ Nimm’s nicht so schwer, einmal ist es vorbei/ Einmal kannst auch du wieder lachen/ Wir alle hatten Schwierigkeiten mit der Pubertät.“ Lalalalalalalala.