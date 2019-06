27. Juni 2019, 19:05 Uhr Filmfest München Es wirt dick stärker macken

Das Münchner Filmfest eröffnet mit Riley Stearns "The Art of Self-Defense" mit Jesse Eisenberg in der Hauptrolle, einer clever-komischen Reflexion über das Gift der Männlichkeit.

Von Tobias Kniebe

Womöglich ist Casey Davies, zu Beginn seiner Geschichte, kein unglücklicher Mann. Zwar gibt es viele, die ihn unmännlich nennen würden. Schon sein Name klingt sehr weiblich, er ist Buchhalter, er ist ängstlich, und die Verhaltensmuster, mit denen Männer sich ihrer selbst vergewissern, sind ihm gänzlich fremd. Einmal entdeckt er im Spätdienst ein Männermagazin auf dem Tisch eines Kollegen, kopiert es Seite für Seite, legt es sorgfältig wieder zurück und masturbiert zu Hause zu den Schwarzweißbrüsten, während ihn sein Dackel fragend ...