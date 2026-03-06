„Taxi Teheran“ von Jafar Panahi
Filme über IranMehr Leben, als die Sittenpolizei erlaubt
Filme können in Iran zu Haftstrafen führen und treiben Regisseure ins Exil. Trotzdem ist das Kino eines der besten Fenster in dieses Land: zehn Werke, die helfen, die Lage besser zu verstehen.
Von SZ-Autoren
Debatte:Der Geist des Widerstands ist das Leitmotiv der Islamischen Republik
Kollektives Leiden als Geburtsmythos des Glaubens: Das ist der Kern der Schia. Warum ein Blick auf die zweitgrößte religiöse Strömung des Islam hilft, um besser zu verstehen, was nach dem Tod von Chamenei in Iran passiert.
