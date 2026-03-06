Zum Hauptinhalt springen

Filme über IranMehr Leben, als die Sittenpolizei erlaubt

Lesezeit: 8 Min.

Golshifteh Farahani als Literaturprofessorin in „Lolita lesen in Teheran“.
Golshifteh Farahani als Literaturprofessorin in „Lolita lesen in Teheran“. Marie Gioanni/Weltkino Filmverleih

Filme können in Iran zu Haftstrafen führen und treiben Regisseure ins Exil. Trotzdem ist das Kino eines der besten Fenster in dieses Land: zehn Werke, die helfen, die Lage besser zu verstehen.

Von SZ-Autoren

„Taxi Teheran“ von Jafar Panahi

Zur SZ-Startseite

Debatte
:Der Geist des Widerstands ist das Leitmotiv der Islamischen Republik

Kollektives Leiden als Geburtsmythos des Glaubens: Das ist der Kern der Schia. Warum ein Blick auf die zweitgrößte religiöse Strömung des Islam hilft, um besser zu verstehen, was nach dem Tod von Chamenei in Iran passiert.

SZ PlusEssay von Tomas Avenarius

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite