Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Filmförderung bekommt nach den Querelen um Ex-Geschäftsführer Hans Joachim Mendig einen neuen Interimschef. Der Aufsichtsrat habe Günter Schmitteckert für einen Übergangszeitraum zum Geschäftsführer der Hessenfilm und Medien GmbH bestellt, teilte das hessische Kunstministerium am Mittwoch in Wiesbaden mit. Schmitteckert war den Angaben zufolge von 2007 bis 2016 Abteilungsleiter Kultur und Kunst im Ministerium. Davor war er als Leiter des Ministerbüros mit der Filmförderung in Hessen und dem Aufbau der Hessenfilm befasst.

Nach einem umstrittenen Treffen mit AfD-Chef Jörg Meuthen hatte sich Hessenfilm von Mendig getrennt. Unter anderem hatten Filmschaffende angekündigt, nicht mehr mit der Gesellschaft zusammenarbeiten zu wollen. Die Hessenfilm mit Sitz in Frankfurt bündelt die komplette Filmförderung des Landes.