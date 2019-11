Weimar (dpa/th) - Der ehemalige Jugendknast in Weimar wandelt sich zur Filmkulisse: Noch bis kommenden Freitag werden hinter den Gefängnismauern Szenen für den Kinofilm "Über uns der Himmel" gedreht. In der einstigen Jugendarrestanstalt soll auch die letzte Klappe für die Tragikkomödie fallen. Wie die Produktionsfirma am Freitag mitteilte, wurde seit Anfang September bereits in Belgrad (Serbien), Budva (Montenegro) und Skopje (Mazedonien) gedreht.

Der Film in der Regie von Srđjan Dragojević soll voraussichtlich im Dezember 2020 in die Kinos kommen. Der Episodenfilm folgt drei tragikomischen Geschichten, die vor dem Hintergrund des heutigen gesellschaftspolitischen Umbruchs in den Balkanländern spielen.