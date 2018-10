3. Oktober 2018, 18:58 Uhr Film Vor der Leinwand

Die Münchner Kunstszene und SZ-Leser kommen ins Gloria zur Preview von Florian Henckel von Donnersmarcks viel diskutiertem Malerepos "Werk ohne Autor"

Von Barbara Hordych

Leicht zu übersehen ist Florian Henckel von Donnersmarck nicht: Mit seinen über zwei Meter Körpergröße überragt der 45-jährige Regisseur Susanne Hermanski, die Moderatorin der Preview, zu der die Süddeutsche Zeitung Münchner Kulturschaffende und Leser ins Kino Gloria geladen hat, um einen halben Meter. Auch an seinem neuen Film, "Werk ohne Autor", ist vor dem Kinostart an diesem Donnerstag kaum vorbeizukommen: Spätestens mit der Entscheidung, ihn als deutschen Wettbewerbsbeitrag um den Oscar ins Rennen zu schicken, ist die Aufmerksamkeit groß, sagt Hermanski, die Leiterin des SZ-Kultur-Ressorts. Das sei auch der einzige Wert solcher Wettbewerbe, meint der Filmemacher, der mit seinem ersten Spielfilm "Das Leben der Anderen" in Hollywood bereits einen Oscar gewann. "Ansonsten halte ich es für eine eher absurde Idee, künstlerische Werke gegeneinander antreten zu lassen", sagt Donnersmarck, der inzwischen in Los Angeles lebt, auf der Bühne, nach der Vorstellung.

An diesem Abend sind viele Gäste aus Bayerns Kunstszene der SZ-Einladung gefolgt - schließlich steht im Mittelpunkt von "Werk ohne Autor", ein Maler. Der Generaldirektor der Staatsgemäldesammlungen Bernhard Maaz ist gekommen, der Direktor des Diözesanmuseums Christoph Kürzeder, Oliver Kase, der Leiter der Abteilung Klassischer Moderne in der Pinakothek. Aber auch die Literaturhaus-Chefin Tanja Graf, der Gasteig-Chef Max Wagner und der Schauspieler und Sänger Harry Blank ("Dahoam ist Dohaom").

Donnersmarck ließ sich zu "Werk ohne Autor" von den frühen Jahren des deutschen Künstlers Gerhard Richter inspirieren, der mit verwischter fotorealistischer Malerei Weltruhm erlangte und dessen Arbeiten zu den teuersten Werken der zeitgenössischen Kunst gehören. Die individuellen und schicksalhaften Erlebnisse, die seinen Werdegang als Künstler bestimmen, sind im Film symptomatisch mit der NS- und SED-Zeitgeschichte verwoben. Dieses Verfahren hat Donnersmarck schon für "Das Leben der Anderen" gewählt. Auch wenn der Künstler im Film Kurt Barnert heißt, sind die Parallelen zur Lebensgeschichte von Richter deutlich erkennbar: 1932 in Dresden geboren, studierte er in der damaligen DDR, flüchtete 1961 in den Westen und entwickelte an der Düsseldorfer Kunstakademie seine Unschärfe-Technik. Im Zuge der mehrere Jahre umspannenden Vorarbeiten traf sich der Filmemacher vier Wochen lang täglich mit Richter, um in Gesprächen und bei gemeinsamen Besuchen an dessen Kindheitsorten in Dresden "ein Gespür für dessen Innenwelt zu entwickeln", erzählt Donnersmarck.

Genau hier liege wohl auch ein neuralgischer Punkt, hakt Susanne Hermanski ein. "Der Film wird nicht als fiktionale Geschichte, sondern als Biografie missverstanden." "Ich habe etwa ein Promille der Spezifika aus Richters Leben benutzt", sagt der Regisseur. Ähnlich sei er schon bei "Das Leben der Anderen" vorgegangen. "Da hatte ich auch die Angst, dass die von Sebastian Koch verkörperte Dichter-Figur immer als Wolf Biermann gesehen wird." Er orientiere sich bei der Stoffentwicklung zwar am Leben realer Menschen, "doch sind es eigenständige, fiktive Figuren, die aus vielen Schicksalen zusammengesetzt werden, als eine Art Resonanzkörper".

Das Wechselspiel von Kunst und Wirklichkeit, von Vorbild und Abbild zieht sich wie ein roter Faden durch den Film, bei dem sich Donnersmarck insbesondere durch die Hintergründe von Richters Gemälde "Tante Marianne" inspirieren ließ, die ein Journalist erst 2004 publizierte. "Man wusste damals in der Forschung bereits, dass Richters Tante 1945 ein Opfer der Euthanasie-Politik der Nazis wurde. Aber dass ausgerechnet der SS-Obersturmbannführer und Gynäkologieprofessor Heinrich Eufinger, der Vater von Richters Frau Ema, als Leiter der Dresdner Frauenklinik verantwortlich für ihren Tod war, kam erst später heraus."

Teils bewusste, teils nur erahnte zerstörerische Zusammenhänge, die für die Entstehung von "Richters" Kunstwerken maßgeblich waren, so zeigt es der Film. "Wie genau sind diese Bilder zustande gekommen, die sogar in verschiedenen Stadien im Atelier zu sehen sind", will Hermanski wissen. "Ich habe lange nach einem Künstler gesucht, der im Stile Richters malen kann", sagt Donnersmarck. Ihm sei Andreas Schön empfohlen worden, der früher Assistent von Gerhard Richter in Düsseldorf war, "er hat für Richter auch Arbeiten wie den Baader-Meinhof-Zyklus vorgemalt", erklärt Donnersmarck. Doch der Mann sei einfach unauffindbar gewesen. "Bis ich bei einer Vernissage zufällig eine Frau traf, die mir ihren Begleiter mit den Worten vorstellte: Das ist mein Freund Andreas Schön." Er habe ihm das Drehbuch zu lesen gegeben, danach habe er zugestimmt, die Bilder für "Werk ohne Autor" zu malen. Apropos: "Warum überhaupt dieser Titel?", fragt Hermanski.

"Der ist selbstverständlich eine Lüge", erklärt der Filmemacher. Das läge auf der Hand, bei einem Künstler, dessen frühe Bilder so sehr mit traumatischen Erlebnissen seiner Kinder- und Jugendjahre verknüpft sind. Aber er verstehe, dass Richter in der Öffentlichkeit immer behauptet habe, seine Bilder hätten nichts mit ihm persönlich zu tun. "Er hat sich auf einer spirituellen und emotionalen Ebene so nackt gezeigt, dass er nach außen hin einfach das Gegenteil behaupten musste."

Mit seinen Darstellern Paula Beer, Tom Schilling und Sebastian Koch geht Donnersmarck nun auf große Kinotour, auch durch Bayern. Am Samstag, 13. Oktober, 14.45 Uhr, machen sie Station im Casino, Ohmbachsgasse 1, in Aschaffenburg und am Freitag, 19. Oktober, 19 Uhr im Regina, Holzgartenstraße 22, in Regensburg .