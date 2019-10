Menschen, die ihren Job in einer Führungsposition mit Hingabe, Durchhaltevermögen, ohne Eitelkeit und Seidenschal leben, würde man vielleicht nicht in der Filmbranche vermuten. Andrea Kuhn, die Leiterin des "Nuremberg International Human Rights Film Festival" (NIHRFF), ist so jemand. Sie ist dafür verantwortlich, dass das Nürnberger Menschenrechtsfilmfestival als das wichtigste in Deutschland gilt. "Ich begeistere mich schnell für Sachen", sagt Kuhn auf die Frage, wie sie ihr Pensum schafft. Das Festival findet alle zwei Jahre statt, an diesem Mittwoch beginnt die 13. Ausgabe. Um das Programm zu kuratieren, hat sie Hunderte Filme gesichtet. Sie lädt Ehrengäste ein, spricht mit Filmschaffenden, überlegt sich Projekte. Diesmal gibt es eine Kooperation mit dem "International Queer and Migrant Film Festival Amsterdam" und "Radio Z", einem Podcast mit queeren Geflüchteten.

Andrea Kuhn ist nicht nur in Nürnberg für Filmfestivals verantwortlich. Sie ist aktives Gründungsmitglied des Netzwerks Human Rights Film Network und hat mit Kollegen ein öffentliches Handbuch geschrieben, wie ein Menschenrechtsfilmfestival organisiert werden kann. Dabei hilft Kuhn gern, denn meist kommen die Aktivisten aus dem Menschenrechts- und nicht aus dem Filmbereich. "Film ist mein Medium", sagt sie. In ihrer Heimatstadt Erlangen hat sie Theater- und Medienwissenschaften studiert und Seminare in Filmwissenschaften gehalten. Nebenbei hat sie die Stummfilm-Musiktage in Erlangen mitorganisiert und ihr Wissen mit kommunikativen Kompetenzen verbunden. Diese Arbeit nahm immer mehr Raum ein, bis Kuhn sich von der akademischen Welt verabschiedete. Die Uni war ihr zu theoretisch, zu festgefahren. 2007 kam das Angebot, die NIHRFF-Leitung zu übernehmen.

Detailansicht öffnen Im Festivalbeitrag "Your Turn" begleitet die Dokumentarfilmerin Eliza Capai die Sozialproteste in ihrem Heimatland Brasilien. (Foto: NIHRFF 2019)

Im Gespräch ist sie patent und herzlich, spricht zügig, ohne gehetzt zu wirken und bezieht klare Positionen. "Was gibt es Wichtigeres, als für jemanden einzustehen?", fragt sie mit einer entwaffnenden Selbstverständlichkeit, als es darum geht, wie der Zusammenhalt in der Szene der Menschenrechtsfilmfestival aussieht. Unterstützung zu leisten, ist in ihrem Metier nicht ungewöhnlich. Immer wieder sind Filmemacher in Gefahr, wenn sie Themen bearbeiten, die in ihrem Land tabuisiert werden: Rechte von gesellschaftlichen Randgruppen, Fragen der Sexualität oder der Freiheit. Mit ihren internationalen Kollegen ist sie gut vernetzt, man kann sich aufeinander verlassen. "Das ist der Vorteil der armen Festivals: Keiner ist wegen des Geldes da, uns trägt die Motivation ziemlich weit." Auch wenn Filmschaffende in Deutschland meist unbehelligt arbeiten können, sieht Kuhn die allgemeine Situation der Menschenrechte in Deutschland kritisch. Die Filme beim NIHRFF sollen den Blick für diese Themen schärfen und erfahrbar machen, was Menschenrechte bedeuten - unter anderem eine stete Auseinandersetzung mit diesen. "Es werden wieder Angriffe auf Menschen ausgeübt, die anders aussehen oder anders lieben. Wir machen uns Sorgen", sagt sie und plädiert für Zusammenhalt und Solidarisierung. So sei eine Gesellschaft, in der Menschenrechte geachtet werden, möglich.

Wenn Kuhn das erzählt, klingt das nicht hoffnungslos idealistisch, sondern wahr und notwendig. Welche Rolle spielt das Kino dabei? "Ich denke schon, dass Mainstream und Menschenrechte in Deutschland vereinbar wären", sagt Kuhn. Für die derzeitige Situation des deutschen Kinos findet sie klare Worte: "Wir befinden uns in einer großen Krise der Kinokultur in Deutschland." Qualitativ hochwertige Filme, die inhaltlich und in ihrer Machart überzeugen, seien rar und würden kaum für Kinos ausgewählt. Das NIHRFF möchte dieser Krise entgegenwirken. Mit sorgfältig ausgewählten Filmen, die den Zuschauer bewegen. "Dass ein Film die Welt besser machen kann, das kann ich leider noch nicht glauben. Dafür bin ich noch zu sehr Pessimistin. Aber Filme bringen das scheinbar Fremde in der Welt näher an den Zuschauer ran. Die Erfahrungsebene ist bei diesem Medium sehr wichtig, um ein Bewusstsein für Themen zu schaffen."

Detailansicht öffnen Festivalleiterin Andrea Kuhn. (Foto: Willi Nemski)

Als Ausgleich zu ihrer Arbeit hat Kuhn Fußball gespielt. "Mit so viel Stress und über 40 lass' ich es aber eher ruhiger angehen." Als Torhüterin hat sie 2010 ihrer Frauen-Elf die Goldmedaille der "Gay Games" beschert. Als queere Aktivistin sieht sie sich nicht, obwohl sie die lokale Community unterstützt. Nach dem Telefoninterview ruft sie noch einmal an, im Hintergrund ist es laut, das NIHFF-Team ist geschlossen auf der Fridays-for-Future-Demo. "Was ich noch sagen wollte: Ich bin keine Aktivistin, aber offen lesbisch. Mir ist es wichtig, das zu normalisieren. Meine Homosexualität ist kein Geheimnis." Andrea Kuhn ist mit ihrer einnehmenden, begeisternden Art und dem von ihr organisierten Festival vielleicht in der Lage, einige Dinge in Deutschland zu normalisieren: Respekt, Toleranz, Menschenrechte. Und richtig gute Filme.