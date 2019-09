Mit Miles Davis, dem vielleicht größten Namen im Jazz, startet im Rahmen des Fünf-Seen-Filmfestivals eine neue Reihe im Gautinger Kino Breitwand: "Jazz im Kino". Der in Gauting lebende Veranstalter Manfred Frei spannt an einem Donnerstag im Monat jeweils eine Kombination aus seinen Film-Produktionen vom "Klaviersommer" mit Live-Musik zusammen. Zum Auftakt ist die Dokumentation von Miles Davis' München-Auftritt 1988 samt der Eröffnung seiner ersten Kunstausstellung und Ausschnitten aus einem seiner raren Interviews zu sehen. Anschließend spielt im Kino-Bistro "Tati" Hamdelaneh, das Duo des Trompeter Markus Stockhausen und des Santur-Spielers Alireza Mortazavi. Der Auftakt ist ausverkauft, die nächsten Gelegenheiten auf "Jazz im Kino" ergeben sich am 10. Oktober beim vom Lykaon Ensemble begleiteten Paco-de-Lucia-Film und am 7. November, wenn sich das Trio Collins/Grosch/Bublath vom Auftritt von Chick Corea & Gary Burton 1997 inspirieren lässt.

Jazz im Kino , Do., 10. Sep., 19 Uhr, Kino Breitwand Gauting, Bahnhofsplatz 2