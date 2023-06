"Tyler Rake: Extraction 2" bei Netflix:Mit der Heugabel

Von Doris Kuhn

Damit gleich klar ist, wie es laufen wird, sieht man am Anfang einen schweigsamen georgischen Herrn, augenscheinlich Landwirt, der mit einem Besucher aus der Stadt nicht einverstanden ist. Also sticht er ihn ab, schwungvoll mit der Heugabel, alle vier Zinken rein in den Hals. Unangekündigt, nicht schön anzusehen, sehr gewaltvoll inszeniert. Ähnlich hart geht es weiter. "Tyler Rake: Extraction 2" fügt dem Actiongenre nichts Wegweisendes hinzu, also soll so für Aufmerksamkeit gesorgt werden - Brutalität als Originalität.