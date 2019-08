Potsdam (dpa/bb) - Der Filmpark Babelsberg in Potsdam bekommt ein neues Gebäude für seinen umfangreichen Kostümfundus. Filmpark-Chef Friedhelm Schatz legte gemeinsam mit dem Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und dem Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Montagmittag den Grundstein für das Gebäude mit dem Namen "Das Depot" neben der Metropolishalle. In einer Zeitkapsel wurden unter anderem ein Foto der Medienstadt, eine Filmklappe, eine Sandmännchenpuppe und der Orginalturban der Defa-Produktion "Der kleine Muck" eingeschlossen.