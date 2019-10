Osnabrück (dpa/lni) - Vom Arbeitsalltag einer osteuropäischen Altenpflegerin in Deutschland über den Alltag von Kindern im Brüsseler Stadtteil Molenbeek bis zu den Folgen rassistisch motivierter Gewalt: Das diesjährige Unabhängige Filmfest Osnabrück will wieder eine Bühne zeitkritischen und sozial engagierten Kinos sein. Der hohe Anteil von Dokumentarfilmen am Festivalprogramm sei ein Alleinstellungsmerkmal des Festivals in Niedersachsen, sagte Festivalleiterin Julia Scheck am Mittwoch.

Im Film "Götter von Molenbeek" zeigt die finnische Regisseurin Reetta Huhtanen den Brüsseler Problemstadtteil aus der Sicht der Kinder Aatos und Amine. Der halbdokumentarische Film "By the Name of Tania" der Filmemacherinnen Bénédicte Liénard und Mary Jiménez thematisiert die Zwangsprostitution von Mädchen und Frauen in den Goldschürfgebieten Perus.

Aus Norddeutschland sind drei Produktionen zu sehen: "Marina" von Julia Roesler berichtet von einer rumänischen Pflegerin, die alte Menschen in Deutschland 24 Stunden am Tag betreut. Der Kurzfilm "Nicht im Traum" der Bremerin Astrid Menzel stellt die Erfahrung eines alten Ehepaares in den Mittelpunkt, das merkt, dass es im Alltag immer mehr auf Hilfe angewiesen ist. Der Eröffnungsfilm "Lovemobil" von Elke Margarete Lehrenkrauss erzählt über ein fahrendes Bordell in der Nähe der Volkswagen-Werke.

Beim Osnabrücker Filmfest werden insgesamt vier Preise vergeben. Der "Friedensfilmpreis Osnabrück" ist mit 15 000 Euro dotiert. Eine Kinderjury wählt den Gewinner des "Filmpreises für Kinderrechte" aus. Mit dem "Kurzfilmpreis des Unabhängigen Filmfests Osnabrück" wird eine studentische Arbeit ausgezeichnet. Die 34. Ausgabe des Filmfestivals läuft vom 16. bis 20. Oktober.