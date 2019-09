London (dpa) - Der 25. James-Bond-Film wird in Deutschland unter dem Titel "Keine Zeit zu sterben" in die Kinos kommen. Das gab Universal Pictures Germany auf Facebook bekannt. Damit wurde der Originaltitel "No Time To Die" wörtlich übersetzt. Nach "Leben und sterben lassen" und "Stirb an einem anderen Tag" ist es bereits das dritte 007-Abenteuer mit dem Wort "sterben" im Titel. Der Film, der voraussichtlich der letzte mit Hauptdarsteller Daniel Craig als James Bond sein wird, soll in Deutschland am 2. April 2020 starten.