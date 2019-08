München (dpa) - Der Moderator und Schauspieler Christian Ulmen (43, "Tatort", "Jerks") hat als Kind so oft es ging vor dem Fernseher gesessen. "Ich hab als Kind unheimlich viel Fernsehen geguckt, einfach weil es verboten war", sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur kurz vor der Premiere des "Playmobil"-Films am Sonntag in München. In dem Film leiht Ulmen der etwas chaotischen Playmobil-Figur Del seine Stimme. "Ich habe jede Sekunde genutzt, in der meine Eltern weggeguckt haben oder nicht da waren. Ich hab so viel Fernsehen geguckt, ich müsste noch viel dümmer sein. Bei mir hat es aber trotzdem die Fantasie beflügelt."