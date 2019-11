Lübeck (dpa/lno) - Der isländische Spielfilm "Weißer weißer Tag" ("Hvítur, hvítur dagur") von Regisseur Hlynur Pálmason ist der Hauptgewinner der 61. Nordischen Filmtage. Der Film wurde am Sonnabend mit dem mit 12 500 Euro dotierten NDR Filmpreis als bester Spielfilm ausgezeichnet. Mika Kaurismäkis Film "Meister Cheng" ("Mestari Cheng") gewann den mit 5000 Euro dotierten Publikumspreis der "Lübecker Nachrichten".

Als bestes Spielfilmdebüt wurde der finnische Film "Aurora" von Regisseurin Miia Tervo mit 7500 Euro ausgezeichnet. Der in diesem Jahr erstmals mit einem höheren Preisgeld von 5000 Euro ausgestattete und unter seinem neuen Namen vergebene Dokumentarfilmpreis des DGB Bezirk Nord ging an die Dokumentation "Die Kraft des Joik" ("Luodi fábmu"​​​​​​​).

Der ebenfalls mit 5000 Euro dotierte Kinder- und Jugendfilmpreis ging an den finnischen Streifen "Stupid Young Heart" ("Hölmö nuori sydän") von Selma Vihunen. Den Preis der Kinderjury in Höhe von 5000 Euro erhielt der Film "Lucia und der Weihnachtsmann" ("Julemandens Datter"). Über den seit 2018 mit 5000 Euro ausgestatteten CineStar Preis für einen Kurzfilm im Filmforum konnte sich Regisseur Julius Dommer freuen, dessen Film "Ascona" gewann. Er schildert das Geschehen auf einem Minigolfplatz in Bad Oldesloe.