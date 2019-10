Lübeck (dpa/lno) - Mit dem schwedischen Spielfilm "Feuer und Flamme" sind am Dienstag in Lübeck die 61. Nordischen Filmtage eröffnet worden. Der Film erzählt in opulenten Bildern und mit Musical-Elementen eine Liebesgeschichte, die im Stockholmer Schaustellermilieu der 1940er Jahre spielt. Bei den Nordischen Filmtagen, die bis zum 3. November gehen, werden insgesamt 196 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme gezeigt.

Große Gefühle wie Liebe, Verrat, Leidenschaft, Obsession, Trauer und Niedertracht seien die beherrschenden Themen in allen Sparten, sagte die Künstlerische Leiterin des Festivals, Linde Fröhlich. Weitere Sujets sind Natur- und Umweltbewusstsein. Auch in den skandinavischen Ländern bereits erfolgreiche Filme sind in Lübeck auf der Leinwand zu sehen.

Bei den Nordischen Filmtagen werden insgesamt acht Preise im Gesamtwert von 52 500 Euro vergeben. Wichtigste Auszeichnung ist der mit 12 500 Euro dotierte NDR-Filmpreis. Der Bezirk Nord des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hat in diesem Jahr das Preisgeld für den von ihm gestifteten Dokumentarfilmpreis von 2500 auf 5000 Euro verdoppelt.

Die Nordischen Filmtage Lübeck gelten als bedeutendste Werkschau für Filme aus den nordischen und baltischen Ländern in Europa. Zur 61. Auflage des Festivals werden rund 36 000 Besucher erwartet.