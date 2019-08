Ludwigshafen (dpa/lrs) - Das 15. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen ist am Mittwochabend eröffnet worden. Bis zum 8. September werden mehr als 100 000 Zuschauer erwartet. Damit gilt das Festival als das besucherstärkste in Deutschland nach der Berlinale. Zum Auftakt am Mittwochabend sollte der Ost-West-Thriller "Wendezeit" von Regisseur Sven Bohse gezeigt werden.