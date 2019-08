Leipzig/Seoul (dpa) - Im Jubiläumsjahr der Gestaltungsschule hat ein deutscher Fernsehfilm über das Bauhaus bei einem internationalen Wettbewerb in Korea in zwei Kategorien gewonnen. In der Reihe "Bester Fernsehfilm" sei der unter anderem von Ufa Fiction mit MDR, SWR sowie der ARD-Tochter Degeto produzierte Film "Lotte am Bauhaus" mit einem Preis ausgezeichnet worden, teilte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am Mittwoch in Leipzig mit. Regie führte Gregor Schnitzler ("Soloalbum", "Spieltrieb"). Zudem sei Hauptdarstellerin Alicia von Rittberg als beste Schauspielerin bei den "Seoul International Drama Awards" geehrt worden. Von Rittberg spielt unter anderem auch in der ARD-Fernsehserie "Charité".