2. September 2018, 18:55 Uhr Film Leberkäsjunkie: Komparsen gesucht

Zwei Gründe könnten ausschlaggebend sein, um sich diesen und nächsten Monat arbeitstechnisch, nun ja, sagen wir's mal so: mit kreativen Ausreden flexibel zu halten. Entweder man wollte schon immer mal zum Film (davon soll's ja viele Menschen geben) oder man hat ein Faible für Regionalkrimis (davon gibt's immer mehr). Denn derzeit beginnen die Dreharbeiten zur Verfilmung des nächsten Eberhofer-Krimis von Rita Falk: "Leberkäsjunkie", und zwar in und um Frontenhausen. Dafür werden Darsteller gesucht. Natürlich keine Hauptdarsteller - die großen Rollen sind ja längst besetzt mit jenen Schauspielern, die man schon aus "Dampfnudelblues", "Winterkartoffelknödel", "Schweinskopf al dente", "Grießnockerlaffäre" und "Sauerkrautkoma" kennt. Aber es braucht ja auch Komparsen mit und ohne Text. Wer zwischen 16 und 99 Jahren ist und Lust auf so eine kleine Rolle hat, kann sich am Sonntag, 9. September, zwischen 11 und 18 Uhr im Gemeindehaus von Frontenhausen, Kirchgasse 7, bewerben. Etwa 30 Minuten dauert das Casting, bei dem auch Fotos gemacht werden. Wer am Sonntag keine Zeit hat, kann sich mit Foto bewerben auf www.eberhoferkomparsen.de.