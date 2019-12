Köln (dpa) - Komiker Faisal Kawusi (28, "Die Faisal Kawusi Show") ist im Kino eindeutig der Nachos-Typ - von Popcorn lässt er lieber die Finger. "Immer Nachos. Immer Nachos, Käsesoße", bekräftigte der Comedian am Dienstag in Köln bei einer Vorführung des neuen "Star Wars"-Films. Popcorn habe so einen Suchtfaktor. "Wenn man mit Popcorn einmal anfängt, dann kann man nicht mehr aufhören", sagte Kawusi. Und das Schlimme sei, dass man eine halbe Stunde später immer noch Reste in der Tüte habe.