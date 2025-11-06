Mitten im Nirgendwo sammelt der Einheimische Robert Grainier mit seinem Pferdewagen die neue Gesandte der Forstverwaltung auf. Claire Thompson ist in Hosen, karierter Arbeitsjacke und dickem Wanderrucksack nach Idaho gekommen. Sie hat ihn engagiert, um zu ihrem neuen Domizil in den Wäldern nahe der Stadt Bonners Ferry zu gelangen. Der pazifische Nordwesten ist Anfang des 20. Jahrhunderts noch dicht bewachsen, doch der Fortschritt hat auch hier schon Spuren hinterlassen: In breiten Schneisen schieben sich Dampfloks durch die Wälder in Richtung Westen.