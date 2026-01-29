Disney sei das erste Studio, das „diesen bestimmten Rubikon“ überschritten habe, schrieb die New York Times Ende vergangener Woche. Der Konzern hatte gerade angekündigt, sich über einen milliardenschweren Deal mit dem KI-Konzern Open AI zusammenzutun.
Film und SerienMenschen, die Knöpfe drücken
Alle probieren damit herum, kaum einer will offen darüber reden: Künstliche Intelligenz könnte verändern, wie Filme produziert werden – und wie wir sie erleben.
Hollywood:Jetzt wird’s shitty
Hollywood wird seit Jahren von Investmentgesellschaften wie Blackrock geplündert. Mit der Übernahme des legendären Studios Warner Bros. durch Netflix dürfte die amerikanische Filmkunst noch weiter leiden.
