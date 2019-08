Filmfest Hamburg will Weltkino in die Hansestadt bringen

Hamburg (dpa/lno) - In etwa einem Monat steht Hamburg im Zeichen des internationalen Films. Vom 26. September an holt das Hamburger Filmfest die Welt der internationalen Filmkunst für zehn Tage in die Hansestadt. Mehr als 130 Filme sollen dann über die Leinwände der Kinos in der Stadt flimmern. Welche das sein werden, steht noch nicht hundertprozentig fest. Das Programm soll am 10. September veröffentlicht werden. Für die Auswahl der Filme haben Filmfestleiter Albert Wiederspiel und sein Team in den vergangenen Monaten Hunderte Filme gesichtet.