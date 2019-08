Freital (dpa) - Für den Schauspieler Hilmar Eichhorn war seine Besetzung im Kriegsfilm "Inglourious Basterds" als Emil Jannings nach eigener Aussage ein kleines Highlight. "Als der Anruf meiner Agentur kam, dass Quentin Tarantino mich treffen will, hielt ich das für einen Scherz", sagte der 64-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Der Regisseur sei am folgenden Tag der erste gewesen, den er in Potsdam-Babelsberg gesehen habe. ""Da ist mein Jannings", hat er zu mir gesagt", sagte der in Dresden geborene Eichhorn.