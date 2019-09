Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das umstrittene Treffen des Leiters der hessischen Filmförderung, Hans Joachim Mendig, mit AfD-Chef Jörg Meuthen wird in der kommenden Woche den Aufsichtsrat der Hessenfilm beschäftigen. Am Dienstag (24.9.) werde es eine außerordentliche Sitzung des Gremiums dazu geben, sagte die hessische Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) am Freitag in Frankfurt. Dabei solle sich Mendig erstmals ausführlich zu der Diskussion äußern. Dorn selbst ist Aufsichtsratsvorsitzende der Hessenfilm und Medien GmbH, die die Filmförderung des Landes bündelt.

Zahlreiche Filmschaffende fordern den Rücktritt Mendigs. Meuthen hatte Ende Juli ein Bild des Treffens unter anderem mit Mendig auf seinem Instagram-Account veröffentlicht mit den Worten: "Sehr angeregter und konstruktiver politischer Gedankenaustausch heute in Frankfurt." Nach Angaben von Ministerin Dorn hat Hessenfilm-Leiter Mendig bislang lediglich gesagt, dass das Treffen mit Meuthen in einem "privaten Kontext" stattgefunden habe.