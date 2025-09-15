Zum Hauptinhalt springen

KinoMit dem Hund ins Hochgebirge

Lesezeit: 3 Min.

Der Berg als Heimat: Szene aus „Fiore Mio“.
Der Berg als Heimat: Szene aus „Fiore Mio“. (Foto: filmsthatmatter)

Wo findet man die besten Antworten auf zentrale Fragen unserer Zeit? Der italienische Bestsellerautor Paolo Cognetti hat für seine Doku „Fiore Mio“ einen Sommer auf dem Monte Rosa verbracht.

Von Carolin Gasteiger

Das kleine Wasserrad dreht sich kaum, so wenig schwappt aus dem Brunnen heraus. Warum bloß kommt immer weniger Wasser aus den Bergen herunter? Mit dieser Frage im Kopf zieht der Mann, es muss irgendwann im Frühling sein, die Felle auf seine Ski, und mit seinem Hund los. Hinauf ins Hochgebirge des Monte Rosa, des imposanten Gletschers im Aostatal.

Bergliteratur
:Kraft der Einsamkeit

Der italienische Bestsellerautor Paolo Cognetti findet Inspiration in kargen Gebirgslandschaften. Beim Wandern fallen ihm Geschichten ein, die von den elementaren Dingen des Lebens handeln. Ein Gipfeltreffen in der Stadt.

Von Titus Arnu

