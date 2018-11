22. November 2018, 18:49 Uhr Film-Fernseh-Fonds Programmprämien für bayerische Kinos

60 bayerische Kinos werden für ihr herausragendes Programm in diesem Jahr mit insgesamt 407 500 Euro gefördert. Wie der Film-Fernseh-Fonds Bayern mitteilte, gehe die Spitzenprämie in Höhe von 15 000 Euro an das Casablanca in Ochsenfurt. Aus Münchner Sicht hat das Monopol am besten abgeschnitten: Die Betreiber dürfen sich - neben Kollegen unter anderem aus Aschaffenburg und Bamberg - über die neue Kategorie von 10 000 Euro freuen. Fördergelder bekommen auch das ABC Kino, das Cinema, das Filmtheater Sendlinger Tor, die Museum Lichtspiele, das Neue Maxim, das Neue Rex, das Rio und das Theatiner. Mit den Programmprämien werden Kinos ausgezeichnet, in denen besondere und künstlerisch hochwertige Filme jenseits der Blockbuster laufen, etwa Dokumentar- und Kurzfilme, Oper-Live-Übertragungen oder Kinderfilme. Die Preisverleihung findet am 29. November in Schweinfurt statt.