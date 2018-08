29. August 2018, 18:56 Uhr Film "Chillax mal bitte!"

Im Oktober wird sie 60, doch große Projekte halten Sunnyi Melles jung. Derzeit ist die Schauspielerin in mehreren Kino- und TV-Filmen zu sehen

Von Josef Grübl

Probieren Sie es doch einfach aus", sagt Sunnyi Melles und empfiehlt den Gang in den nächstgelegenen Elektrofachmarkt. Die dort ausgestellten VR-Brillen könne man einfach aufsetzen. Das Schwimmen mit Delfinen sei toll, oder das Spazierengehen am Abgrund, speziell für Leute, die ihre Höhenangst kurieren wollen. Da fragt man sich erst einmal: Ist das wirklich Sunnyi Melles, die einem Ausflüge in virtuelle Welten empfiehlt? Die hochdekorierte Schauspielerin, die auf nahezu allen bedeutenden deutschsprachigen Bühnen stand, mit einem echten Prinzen verheiratet ist und stets so aussieht, als würde sie zum Fünf-Uhr-Tee laden? Ja, sie ist es, auch wenn sie an diesem heißen Sommertag lieber Kaffee trinkt.

Das Treffen findet im Bayerischen Hof statt, wo zur gleichen Zeit noch andere bekannte Schauspieler Interviews geben, Sebastian Bezzel etwa, Juliane Köhler oder Justus von Dohnányi. Sie spielen alle im Ensemblefilm "Safari - Match Me If You Can" mit, der Anfang Juli auf dem Filmfest München vorgestellt wurde, vergangene Woche vor 1600 Gästen im Mathäser Premiere hatte und jetzt bundesweit in den Kinos anläuft. Es ist eine Komödie über Sex und Dating in digitalen Zeiten, in denen die Menschen unentwegt auf Telefone starren und Algorithmen über ihr Liebesglück entscheiden lassen. Auch Melles hat ihr Smartphone dabei, sie legt es direkt neben ihre Kaffeetasse. Während des Gesprächs schaut sie zwar nicht drauf, sie zeichnet ebenjenes aber mit auf. Sicher ist sicher, sagt sie. Und man ahnt: Diese Frau hat gern alles unter Kontrolle.

Sunnyi Melles sieht stets so aus, als würde sie zum Fünf-Uhr-Tee laden. Weil es in ihrer aktuellen Kinokomödie "Safari" um eine Dating-App geht, greift die Münchnerin für das Foto zum Smartphone. (Foto: Robert Haas)

Dann erzählt sie von der Wisch-und-weg-Dating-App Tinder, die als Vorbild diente für die Film-App namens Safari, mit der die Figuren den Partner fürs Leben oder für eine Nacht suchen. Ihren eigenen Mann habe sie analog kennengelernt, damals gab es all diese Apps ja noch nicht, sagt sie lachend, seit 25 Jahren sind sie verheiratet. Dann erzählt sie von Social-Media-Profilen und den Chats mit ihren beiden Kindern, die 23 und 21 Jahre alt sind. Deshalb kenne sie sich auch so gut damit aus, behauptet sie. Und wenn von "Chillax", "Meet Up" oder "Real Life" gesprochen wird (und ein entspanntes und unaufgeregtes Treffen im wahren Leben gemeint ist), weiß sie ebenfalls Bescheid.

Im Film aber spielt sie eine Rolle, die mit all dem offensichtlich nichts zu tun hat - genauer gesagt eine Französin namens Aurelie, die es nach München verschlagen hat und in deren Ehe nicht mehr viel läuft. Ihr Mann verkleidet sich als Pilot und landet so in den Armen junger Frauen. Wenn er abends nach Hause kommt, stülpt sie sich im Bett die eingangs genannte Brille über. "Laut Drehbuch sollte ich eine Schlafmaske tragen, aber ich schlug Rudi Gaul vor, lieber eine VR-Brille zu nehmen", erzählt sie begeistert. "Aurelie ist eine Psychoanalytikerin, die nachts etwas sehen will."

Gaul ist der Regisseur von "Safari", er sagt über die Schauspielerin: "Sie hinterfragt alles und hatte konkrete Vorstellungen von ihrer Rolle, nicht nur in Bezug auf die VR-Brille." Es gab viele Diskussionen, erzählt er, auch nach Abschluss der Dreharbeiten. So war Sunnyi Melles im Januar beim Neujahrsempfang des Film-Fernseh-Fonds Bayern dabei, der die Produktion förderte. Da saß sie gemeinsam mit Rudi Gaul und dem Produzenten Martin Richter an einem Tisch und berichtete von ihren Feldstudien auf Tinder. Und wie der Film diesen ganzen Dating-Wahnsinn verarbeite. "Das war ja schon bei Shakespeare so", sagt sie ein paar Monate später beim Gespräch im Bayerischen Hof, "der wollte mit seinen Stücken den Leuten auch einen Spiegel vorhalten." Ihre Figur schaue von außen zu, greife dann aber irgendwann mit ins Geschehen ein. "Fast so wie ein Alien aus einer fremden Welt", sagt ihr Regisseur. Es ist ein furchtloser Auftritt, allerdings nicht ihr einziger in diesem Jahr.

Parallel zu "Safari" läuft noch ein zweiter Kinofilm mit ihr an: "Grüner wird's nicht" ist eine Best-Ager-Komödie mit Elmar Wepper in der Hauptrolle, Sunnyi Melles hat einen Gastauftritt als intrigante Möchtegern-Adlige. Das kann man auch als selbstironische Geste sehen, aristokratische Rollen spielt sie ja öfter. Und es ist, wenn man so will, die Schublade, in die sie gesteckt wird - auch aufgrund ihres Familienstandes.

Immerhin zum Geldadel gehört sie im Moshammer-Film "Der große Rudolph", der am 19. September um 20.15 Uhr in der ARD läuft. Melles spielt darin eine reiche Schweizerin, die den Laden des Titelhelden finanziert und im Hintergrund eifrig intrigiert. Natürlich habe sie Rudolph Moshammer persönlich gekannt, antwortet sie; wer in den Achtziger- und Neunzigerjahren in der Münchner Gesellschaft unterwegs war, kam an dem exzentrischen Boutiqueninhaber kaum vorbei.

Seit 40 Jahren lebt die in Luxemburg geborene und in der Schweiz aufgewachsene Künstlerin in München, sie besuchte hier die Schauspielschule und stand von 1980 an auf der Bühne der Kammerspiele. Lange Zeit gehörte sie zum Ensemble von Dieter Dorn, nebenbei spielte sie in Filmen mit. So geht das schon seit vielen Jahren, anders kann sich Melles das auch nicht mehr vorstellen. Sie mischt sich ein, ist ehrenamtliche Programmdirektorin der Jüdischen Kultur- und Filmtage München und übernimmt gerne das Kommando. Manche Kollegen finden das anstrengend, sie weiß das, lässt sich aber nicht von ihrem Weg abbringen. Daher versäumt sie beim Interview auch nicht, auf weitere Projekte mit ihr hinzuweisen, auf das Dokudrama "Kaisersturz" etwa. Darin verkörpert sie wieder eine Aristokratin: Kaiserin Auguste Viktoria. Der Film über den Zusammenbruch der Monarchie in Deutschland im Herbst 1918 ist fürs ZDF entstanden (Ausstrahlung am 31. Oktober). Bereits am 7. Oktober steht für sie ein runder Geburtstag an: Sunnyi Melles wird 60. Im Gespräch wischt sie das ganz lapidar weg. Ist halt so, keine große Sache. Noch einmal bedient sie sich der Sprache ihrer Kinder: "Ich sage ja selber schon: Chillax mal bitte!"