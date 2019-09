Bremen (dpa/lni) - Das fünfte Filmfest Bremen beginnt heute mit einer Ehrung für die Regisseurin Caroline Link. Sie erhält den mit 5000 Euro dotierten Großen Preis des Filmfests für Verdienste um das Satirische und Komödiantische im Film - vor allem in ihrem jüngsten Werk "Der Junge muss an die frische Luft". Im Jahr 2003 hat Link (55) den Oscar für "Nirgendwo in Afrika" gewonnen. Im Hauptwettbewerb des Filmfestes Bremen geht es um Humor und Satire. In der Jury sitzen die Regisseurin Pola Beck und die Schauspieler Sky du Mont und Milan Peschel. In vier Filmfesttagen bis zum 22. September werden mehr als 120 Produktionen gezeigt.