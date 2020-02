Bonn (dpa) - Bärte, Piercings und Tattoos: Für Hunderte kleine Rollen in der Bestsellerverfilmung "Generation Beziehungsunfähig" wird in Nordrhein-Westfalen nach Hipstern und trendigen Leuten gesucht. Gefragt sind nach Angaben der zuständigen Castingagentur Menschen, die an ein bis zwei Drehtagen vor der Kamera mitwirken wollen. Insgesamt wird nach 600 "Trendsettern" gefahndet. Das Casting findet am kommenden Samstag (15. Februar) in Bonn-Bad Godesberg statt.

Gefragt seien "Vertreter der Hipster-, Rockabilly- und Insta-Style-Bewegung", erklärte Agenturchef Gregor Weber - "Männer und Frauen, die genau wie unsere Hauptfigur die sozialen Medien nutzen". Sie sollen unter anderem Gäste in Clubs, Bars und angesagten Cafés spielen. Im Vorteil ist, wer Tätowierungen, Piercings, Bärte, Undercuts oder Dreadlocks vorweisen kann. "Bitte gestylt und im vollen Outfit direkt zum Casting kommen", sagte Weber.

Die Dreharbeiten für den Film sollen den Angaben zufolge Mitte Februar bis Anfang April in Köln und Bonn stattfinden. Das Buch "Generation Beziehungsunfähig" stammt von Autor Michael Nast. Er analysiert darin das unbeständige Liebesleben moderner Großstädter.