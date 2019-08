Berlin (dpa) - Die Filmförderchefin von Berlin und Brandenburg, Kirsten Niehuus, sieht zwischen Serien und Kino eine Wechselwirkung. "Am Ende des Tages können beide gut nebeneinander bestehen", sagte Niehuus am Donnerstag. Nach dem schlechten Jahr 2018 sehe es dieses Jahr fürs Kino etwas besser aus. "Weltweit bricht das Kino gar nicht so stark ein", so die Medienboard-Geschäftsführerin.