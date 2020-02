Berlin (dpa) - Nach ersten Untersuchungen hat der Künstlerische Direktor der Deutschen Kinemathek, Rainer Rother, die NS-Vorwürfe gegen den ersten Berlinale-Leiter Alfred Bauer relativiert. "Die Vermutung, dass Alfred Bauer weiß gewaschen werden sollte, ist vollkommener Unsinn", sagte Rother der dpa in Berlin.

Bauer habe zwar eine Frage nach Mitgliedschaft in der Reichsfilmintendanz verneint, seine Rolle dort aber im nächsten Satz und an anderer Stelle beschrieben. "Es war überhaupt nicht sein Bestreben, seine Rolle in der Reichsfilmintendanz zu verbergen", sagte Rother.

Die Reichsfilmintendanz war die höchste Entscheidungsebene der Branche in Nazi-Deutschland. Die NS-Vergangenheit Bauers war in einem "Zeit"-Artikel thematisiert worden. Er sei ein "hochrangiger Funktionär der NS-Filmbürokratie" gewesen, später soll er seine Rolle verschwiegen haben. Die Berlinale hat bereits den Alfred-Bauer-Preis ausgesetzt und will die Festivalgeschichte "mit externer fachwissenschaftlicher Unterstützung" aufarbeiten.